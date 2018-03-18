İple suikast

Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürerken geçtiğimiz pazartesi 68 yaşındaki Nikolay Gluşkov, Londra'daki evinde ölü bulunmuştu. 68 yaşındaki Gluşkov'a yapılan otopsi sonucunda, "boynuna baskı" uygulanarak öldürüldüğü sonucuna kesinleşti. Ünlü Rus işadamı, savunmada bulunduğu bir davanın Pazartesi günü görülen duruşmasına katılmamış, aynı gece de ölü bulunmuştu. Rus havayolu şirketi Aeroflot'un eski genel müdür yardımcısı olan Nikolay Gluşkov, 1999 yılında Rusya'da para aklama ve sahtekarlık suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezası almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kamuoyu önünde sıkça eleştiren Nikolay Gluşkov'un ölümü ilgili başlatılan cinayet soruşturmasını yürüten dedektifler, olay gecesine ait olası görgü tanıklarına çağrıda bulundu. 11 ve 12 Mart tarihlerinde Gluşkov'un Londra'nın güney batısında bulunan evinin çevresinde şüpheli bir şeyler gören ve duyanların polise başvurması istendi.
Nikolay Glushkov, Boris Berezovsky ve Badri Patarkatsishvili çok yakın arkadaştı ve hepsi de Putin'e muhalifti. Bedri Patarkatsishvili, 2008 yılında Londra'da zehirli bir iğne sonucu kalp krizinden öldüğü açıklandı. İngiltere'nin Surrey kentinde, 9 milyon pound değerindeki malikanesinde yaşayan Patarkatsishvili, "Bu hayattaiki dostum oldu. Biri Gluşkov diğeriise Berezovsky" demişti. Nikolai Glushkov'un da öldürülmesi, İngiltere'de siyasilerin Rusya'yı hedefe koymasına neden oldu. Uzmanlar, Rusya'nın bu kadar açık suikast yapmayacağında ısrar etse de, başta 10 Numara olmak üzere tüm politikacılar Rusya'yı hedef gösterdi.
RUSYA'NIN'23' MİSİLLEMESİ Rusya, İngiltere ile son dönemde eski bir Rus ajana suikast girişimi düzenlenmesi ile ilgili yaşanan kriz kapsamında misilleme yaparak 23 İngiliz diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu. İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı almıştı. Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak 23 İngiliz diplomatın 'bir hafta içinde sınır dışı' edileceğini duyurdu.
3'Ü DE İNFAZ EDİLDİ Gluşkov (solda), Berezovsky (ortada) ve Bedri Patarkatsishvili çok yakındı...
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