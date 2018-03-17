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'de bir şok daha

'den görevden almalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Başkan tarafından görevinden alınmasının ardından Direktör Yardımcısı Andrew McCabe de görevinden alındı.

ABDde bir şok daha

Başsavcısı Jeff Sessions, Federal Soruşturma Bürosu 'ın eski 2 numaralı yetkilisi Andrew McCabe'yi gece geç saatlerde görevden aldığını
Başsavcısı Jeff Sessions yaptığı açıklamada, planlanan emeklilik tarihinden sadece iki gün önce, Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın eski 2 numaralı yetkilisi Başkan Yardımcısı Andrew McCabe'yi gece geç saatlerde görevden aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Andrew McCabe'nın görevden alınma nedeni, genel bir müfettiş raporu ve FBI Başdenetçisi Michael Horowitz tarafından yürütülen iç soruşturmanın sonucundA McCabe'in kurumla ilişiğini kesildiği duyuruldu.

Görevinden alınan McCabe, Rusya soruşturması kapsamında ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yoğun eleştirilerine maruz kalıyordu.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 08:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

şeytan savaşları birbirlerini yerler inşallah.

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cevapla 17.03.2018 12:30
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