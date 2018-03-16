Trump ile bağlantılı

ABD Başkanı Donald Trump'ın adı bu kez +18 skandala karıştı. Trump'ın sahibi olduğu bir firmanın, yasak ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı StephanieClifford'u susturma çabalarında rol oynadığı ortaya çıktı. Yeni çıkan belgeye göre ABD Başkanı'nın şahsi avukatı Michael Cohen, Clifford'a 130 bin dolar ödediğini itiraf etti. Ayrıca Cohen tarafından kurulan Delaware şirketine hukuk danışmanı olan kişinin ise Trump Organisation'da çalışan Jill Martin olduğu ortaya çıktı. Böylece Trump'ın şirketi ile Clifford arasında bağlantı olduğu kanıtlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.