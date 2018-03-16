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ile bağlantılı

Trump ile bağlantılı
ABD Başkanı Donald 'ın adı bu kez +18 skandala karıştı. Trump'ın sahibi olduğu bir firmanın, yasak ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stephanie Clifford'u susturma çabalarında rol oynadığı ortaya çıktı. Yeni çıkan belgeye göre ABD Başkanı'nın şahsi avukatı Michael Cohen, Clifford'a 130 bin dolar ödediğini itiraf etti. Ayrıca Cohen tarafından kurulan Delaware şirketine hukuk danışmanı olan kişinin ise Trump Organisation'da çalışan Jill Martin olduğu ortaya çıktı. Böylece Trump'ın şirketi ile Clifford arasında bağlantı olduğu kanıtlandı.
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