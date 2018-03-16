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Titanik'te şok ihmal



Döneminin en büyük yolcu gemisi Titanik, 106 yıl önce Kuzey Atlantik'te buz dağına çarparak sulara gömülmüş, 1522 kişi can vermişti.
Gemide görevli ödüllü deniz subayı David Blair'e ait bazı eşyalar açık artırmaya çıkarıldı. Bu eşyalar arasındaki bir anahtarlık faciaya ilişkin büyük bir ihmali ortaya çıkardı.
  • 16 Mart 2018, Cuma 10:11
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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noname noname

dolabın kapagını balta ile kıramamışlar mı way geri zekalı ingilizler

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evet0
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cevapla 16.03.2018 10:33
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