Titanik'te şok ihmal

; 21 / 11 16 / 8 13 / 2 8 / 1 11 / 3 15 / 7 12 / 2 20 / 10 7 / -1 12 / 7 21 / 10 17 / 5 14 / 6 17 / 4 6 / 0 15 / 5 12 / 6 7 / 3 12 / 0 15 / 1 19 / 7 17 / 9 14 / 3 12 / 4 18 / 6 15 / 5 17 / 5 17 / 7 12 / 7 11 / 3 5 / 1 13 / 2 16 / 7 12 / 7 9 / 3 11 / 5 18 / 11 14 / 7 14 / 0 15 / 9 20 / 10 16 / 8 15 / 4 15 / 3 7 / -1 11 / 0 11 / 4 13 / 5 16 / 6 12 / 4 16 / 10 18 / 10 15 / 5 13 / 2 13 / 6 19 / 8 13 / 9 18 / 13 17 / 3 11 / 5 11 / 4 11 / 2 13 / 8 18 / 10 12 / 10 18 / 9 12 / 8 14 / 8 13 / 7 10 / 3 17 / 9 10 / 8 15 / 8 13 / 5 12 / 10 13 / 4 13 / 2 9 / 4 17 / 9 8 / 0 14 / 7 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Döneminin en büyük yolcu gemisi Titanik, 106 yıl önce Kuzey Atlantik'te buz dağına çarparak sulara gömülmüş, 1522 kişi can vermişti. Gemide görevli ödüllü deniz subayı David Blair'e ait bazı eşyalar açık artırmaya çıkarıldı. Bu eşyalar arasındaki bir anahtarlık faciaya ilişkin büyük bir ihmali ortaya çıkardı.
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dolabın kapagını balta ile kıramamışlar mı way geri zekalı ingilizler
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