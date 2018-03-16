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'in 'kıyamet' uyarıları



Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve fizikçi Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen , çalışmalarıyla asla unutulmayacak. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki...

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  • 16 Mart 2018, Cuma 11:07
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