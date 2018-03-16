Soğuk savaş

Eski Rus ajanı Sergey Skripal’ın Rusya tarafından zehirlendiği iddiası, İngiltere ve Rusya’yı savaşın eşiğine getirdi. İngiltere Başbakanı May, “Çok sert karşılık verilecek” derken, Kremlin’in cevabı daha sert oldu: Misliyle ödetiriz
İki ülke ilişkileri, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Pazartesi günü Parlamento'da yaptığı konuşmada, Skripal olayında eldeki kanıtların Rusya'yı işaret ettiğini söylemesi ve Rusya'ya konuyla ilgili açıklama yapması için 2 gün mühlet tanıması sonrası krize girmişti. Putin'e katıldığı bir programda bu konuyla ilgili soruya, sert tavrı İngilizler'i kızdırmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararının ardından, yakında İngiliz diplomatların da Rusya'dan sınır dışı edileceğini belirterek, "Londra'dan gelen ültimatomu elbette duyduk. İngiltere'nin, bu anlaşma çerçevesinde zehirli madde kullandığından şüphelendiği ülkeye başvurması gerekirdi. Ayrıca şunu da unutmamalılar ki, bize yapılanlara misliyle karşılık veririz" dedi. Sergey Skripal ile kızının Rusya tarafından geliştirilen türden, sinir sistemi üzerinde etkili bir maddeyle zehirlendiğinin İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından açıklanmasının ardından NATO'dan Rusya'ya yönelik sert tepki geldi.
İKİNCİ ÖLÜM DE ZEHİRLENME Nikolai Glushkov, pazartesi günü Londra'daki evinde ölü bulundu. 68 yaşıondaki Glushkov, 68, Rus oligark Boris Berezovsky'nin de yakın arkadaşı. Glushkov'un ölümü Rusya ve Batı arasında eski çift taraflı ajan Sergei Skripal'in ve kızının İngiltere'de zehirlenmesi vakasıyla tansiyonun yükseldiği bir döneme denk geldi. İngilizler,zehir sonucu ölenGlushkov'un daRusya tarafındansuikasta uğradığıiddiasında.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.