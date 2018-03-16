İngiltere bu seks skandalıyla çalkalanıyor!

İngiltere'nin bilinen en vahim taciz skandalında, sayısı 1000'e kadar varan çocuğun taciz ve tecavüze uğradığı gözler önüne serildi. Üstelik seks çetelerinin hedef aldığı genç kızların yaşları 11'e kadar düşüyordu. İngiltere başka ülkelerde İnsan haklarından bahsederken kendi ülkesinde yaşananlara ise göz yumdu!Tellford isimli kasabada yaşanan 40 yıllık tecavüz kabusu ortaya çıkarıldı. 1980'lerden bu yana 1000 kadar çocuğun, sapkınların ve işkencecilerin acımasız ellerinde hayatları karardı.

Ufak yaşlardaki kızlar kandırılarak ailelerinden koparıldı; uyuşturuldu, dayak yedi ve tecavüze uğradı Skandalla bağlantılı trajedilerde 3 kişi öldürüldü ve 2 kişi öldü.