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Gökten altın yağdı

Gökten altın yağdı
Rusya'nın Yakutsk kentinden kalkan Antonov 12 tipi bir uçağın kargo kapağının kırılması sonucu en az 3 ton altın piste saçıldı. Her biri 20 kilo ağırlığındaki 200 kadar altın külçesi, yoğun güvenlik önlemleri altında toplandı. Olayda kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
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