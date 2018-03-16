Vahşet olay 29 yaşındaki kadının annesinin kendisine ulaşamamasıyla ortaya çıktı. Ukrayna'nın Odessa şehrinde yaşayan iş kadını Anna Ergieva, eski erkek arkadaşı ile ilişkiye girmeyi reddedince cani adam tarafından kafası kesilerek öldürüldü.
Cinsel ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisinin kafasını kesti
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