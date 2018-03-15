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Florida'da üst geçit çöktü: Ölü ve yaralılar var

Florida Otoyol Güvenliği Sözcüsü, otoyol üzerinden geçerek Florida Uluslararası Üniversitesi'ne ulaşan köprünün, otoyoldan geçen araçların üzerine çökmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.


ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinde yeni yapılan bir yaya köprüsü çöktü. Olay yerinde ölü ve yaralılar var.
  • 15 Mart 2018, Perşembe 23:18
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