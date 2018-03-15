Çin hidrojenle çalışan otobüs yaptı

Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Sıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu'da yerel bir firma, hidrojen yakıt hücresi sistemiyle çalışan otobüs üretti.
İlk prototip testlerini geçen otobüsün uzunluğunun 10,5 metreyi bulduğu, dolu depoyla 500-600 kilometre mesafe katedebildiği ve hidrojen yakıtının tükenmesi halinde elektrikle çalışabildiği kaydedildi.
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