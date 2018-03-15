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hidrojenle çalışan otobüs yaptı

'de geliştirilen ve testleri tamamlanan hidrojenle çalışan otobüs görücüye çıktı. İşte bu otobüsle ilgili detaylar...

Çin hidrojenle çalışan otobüs yaptı

Uluslararası Radyosunun haberine göre, Sıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu'da yerel bir firma, hidrojen yakıt hücresi sistemiyle çalışan otobüs üretti.

İlk prototip testlerini geçen otobüsün uzunluğunun 10,5 metreyi bulduğu, dolu depoyla 500-600 kilometre mesafe katedebildiği ve hidrojen yakıtının tükenmesi halinde elektrikle çalışabildiği kaydedildi.

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  • 15 Mart 2018, Perşembe 07:54
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