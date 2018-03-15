ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Patricia Ann Spann hem öz kızı hem de öz oğluyla evlilik yaparak büyük bir skandala imza atmıştı. Patricia Spann hakkında son karar çıktı.
Büyük rezalet
Etiketler: Patricia Ann Spann , Misty Velvet Dawn , Patricia Spann , ABD , anne kız , öz kızı
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