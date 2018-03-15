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’den ilginç çıkışı

ABD’den ilginç Gazze çıkışı
ABD yönetimi, Başkan 'ın damadı ve Başdanışmanı öncülüğünde gerçekleşen 'daki "'deki insanlık krizi" başlıklı toplantının ardından ilginç açıklamalar yaptı: Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor. Çözüm yolları aranmalı.
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