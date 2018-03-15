4. kez başbakan

Almanya'da HristiyanDemokrat Birlik Partisi (CDU)Genel Başkanı Angela Merkel,2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonrabugün Federal Meclis'te yapılanseçimin ardından üst üste 4. kezbaşbakanlık koltuğuna oturdu. Atamabelgesini aldıktan sonra yenidenMeclis'e gelecek olan Merkel, yeminedecek. Yaklaşık 6 ay sonra tekrarbaşbakan olan Merkel'in ilk günkügibi heyecan yaşadığı belirtildi.Hükümetin kurulacak olması, işadamlarını da mutlu etti.
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