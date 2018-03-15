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4. kez başbakan

4. kez başbakan
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra bugün Federal Meclis'te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Atama belgesini aldıktan sonra yeniden Meclis'e gelecek olan , yemin edecek. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar başbakan olan Merkel'in ilk günkü gibi heyecan yaşadığı belirtildi. Hükümetin kurulacak olması, iş adamlarını da mutlu etti.
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