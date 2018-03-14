Washington depremi

ABD'de dengeler yine alt üst oldu. ABD Başkanı DonaldTrump, bir süre önce kendisine 'Aptal' diyen ABD Dışişleri BakanıRex Tillerson'ın görevden alındığını Twitter'dan duyurdu. Trump, Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Pompeo'nun geleceğini açıkladı. Trump, "CIA BaşkanıMike Pompeo yeni dışişleribakanımız olacak. Mükemmelişler yapacak. Rex Tillerson'ayaptıklarından dolayı teşekkürediyorum. (CIA'in Başkanyardımcısı) Gina Haspel CIA'inilk seçilen kadın başkanıolacak. Hepsine başarılar" diye yazdı. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de, Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşme ve yeni ticaret anlaşmaları pazarlıklarını yeni ekiple yapmak istediği ve bu nedenle değişiklikleri hemen yaptığını belirtti.
Pompeo, CIA'deki başarılı çalışmalarının ardından Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.
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