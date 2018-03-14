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Washington depremi

Başkanı Trump, Tillerson’ı görevden aldı... Yeni Dışişleri Bakanı ise başkanı Pompeo oldu. Pompeo’nun yerine ise atandı

Washington depremi
ABD'de dengeler yine alt üst oldu. Başkanı Donald Trump, bir süre önce kendisine 'Aptal' diyen ABD Rex Tillerson'ın görevden alındığını Twitter'dan duyurdu. Trump, Tillerson'ın yerine Başkanı Pompeo'nun geleceğini açıkladı. Trump, "CIA Başkanı Mike Pompeo yeni dışişleri bakanımız olacak. Mükemmel işler yapacak. Rex Tillerson'a yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum. (CIA'in Başkan yardımcısı) Gina Haspel CIA'in ilk seçilen kadın başkanı olacak. Hepsine başarılar" diye yazdı. 'dan üst düzey bir yetkili de, Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşme ve yeni ticaret anlaşmaları pazarlıklarını yeni ekiple yapmak istediği ve bu nedenle değişiklikleri hemen yaptığını belirtti.


Pompeo, CIA'deki başarılı çalışmalarının ardından Dışişleri Bakanlığı görevine atandı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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