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Büyük tepki

’deki MBC’nin Türk dizilerini yayından kaldırmasına tepkiler çığ gibi büyüdü. On binlerce kişi kanal karşıtı sert mesaj paylaştı

Büyük tepki
Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC'nin Türk dizilerini kaldırma kararı tepkilere neden oldu. On binlerce kişi sosyal medya hesaplarından, kanal yönetimine tepki gösterdi. Televizyon sunucusu Emir Edib de televizyon kanallarına MBC'yi örnek alması çağrısı yapınca, sert tepkilerin diğer hedefi de kendisi oldu. Öncelikle MBC'nin hamlesi, Suudi hükümetinin şirketin çoğunluk hissesini devralacağı haberlerinden sonra geldi. Çoğunluk hissesinin sahibi Suudi Kraliyet Ailesi mensubu Prens El Velid bin Talal'ın elinden alınan kanalın ilk hamlesi Türk dizilerini yayından kaldırmak olmuştu.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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