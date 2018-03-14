Büyük tepki

Dubai merkezli Suudi medya grubu MBC'nin Türk dizilerini kaldırma kararı tepkilere neden oldu. On binlerce kişi sosyal medya hesaplarından, kanal yönetimine tepki gösterdi. Televizyon sunucusu Emir Edib de Mısır televizyon kanallarına MBC'yi örnek alması çağrısı yapınca, sert tepkilerin diğer hedefi de kendisi oldu. Öncelikle MBC'nin hamlesi, Suudi hükümetinin şirketin çoğunluk hissesini devralacağı haberlerinden sonra geldi. Çoğunluk hissesinin sahibi Suudi Kraliyet Ailesi mensubu Prens El Velid bin Talal'ın elinden alınan kanalın ilk hamlesi Türk dizilerini yayından kaldırmak olmuştu.
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