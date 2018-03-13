Terör Avrupa’da

ABD tarafından silahlandırılan PKK'nın Avrupa'da yuvalanan sempatizanları bu kez Londra ve Manchester'da ortaya çıktı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in merkezine girmesine kısa bir süre kala son çırpınışlarını yapan terör yandaşları, istasyonlardaki seferleri durdurdu. Taşkınlık çıkararak İngiliz polisiyle defalarca karşı karşıya gelen sempatizanlar, Londra'da King's Cross ve Manchester'da Piccadilly tren istasyonlarını işgal etti. İngilizler'in ise teröristlerin işgalinden kaçmak için kendilerini ve çocuklarını raylara attığı görüldü.
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