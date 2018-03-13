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Temizliyo'Rus'

Rus ajanı ’ın İngiliz kenti Salisbury’de zehirlenmesi üzerine tüm şehir ayaklandı. Kafe ve restoran sahipleri başta olmak üzere tüm kentte temizlik başladı

TemizliyoRus
Eski Rus ajanı ve kızı 'ın 'nin Salisbury kentinde sinir gazı ile zehirlenmesinden sonra İngiliz yetkileler tam manasıyla kırmızı alarm verdi. Şu ana dek gazdan 21 kişi zarar görürken İngiliz askerler, Rus ajan ve kızını taşıyan ambulans, en son yemek yedikleri restoran ve olay yerinde ilk incelemeyi yaptıktan sonra komaya giren polisin araçlarını karantinaya alıp dezenfekte etti. Ancak zehrin restorandan yayıldığı ve daha çok kişinin etkilenmiş olabileceği düşünülerek neredeyse tüm kent temizliğe başladı. Salisbury'deki tüm kafe ve restoranlar temizliğe başlarken ihbarlar üzerine bazı araçlar da karantinaya alındı. Dün kafe ve restoranlarda tüm eşya ve mutfak malzemeleri yıkanıp temizlendi.

MAY : RUSYA ZEHİRLEDİ
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili "Skripal'in ve kızının tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı. Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı" dedi.


​Sergey Skripal, Rus devlet sırlarını İngiltere'ye vermekle suçlanmıştı.


Rus ajanın kızı Yuliya yaşam mücadelesi veriyor.
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