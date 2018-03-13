Temizliyo'Rus'
Rus ajanı Sergey Skripal’ın İngiliz kenti Salisbury’de zehirlenmesi üzerine tüm şehir ayaklandı. Kafe ve restoran sahipleri başta olmak üzere tüm kentte temizlik başladı
MAY : RUSYA ZEHİRLEDİ
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanının zehirlenmesiyle ilgili "Skripal'in ve kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı. Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı" dedi.
Sergey Skripal, Rus devlet sırlarını İngiltere'ye vermekle suçlanmıştı.
Rus ajanın kızı Yuliya yaşam mücadelesi veriyor.
Etiketler: Sergey Skripal , Yulia Skripal , Rusya , İngiltere
- 13 Mart 2018, Salı
- Gazete
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