İşkence gördüler

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları günlerce manşetlerden düşmezken, gözaltındaki prens ve iş adamlarının işkence gördükleri iddia edilmişti. Adeta milyarlarca dolar haraç kesilen zenginler, bu paraları ödeyince serbest kalmıştı. ABD'nin en önemli gazetelerinden New York Times yolsuzluk soruşturmalarında "işkence ve suistimal" uyguladığını belirtti. Gazete Riyad'daki Ritz Carlton otelinde alıkonulan önde gelen Suudi yetkililer ve iş adamlarının, mal varlıklarını hükümete teslim etmeleri için baskı ve fiziksel suistimale maruz bırakıldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan'ın Washington'daki Suudi Büyükelçiliği ise bu iddiaları yalanladı.
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