;
Yol Durumu
  1. Terör Avrupa’da
  2. ABD'den yeni Suriye teklifi

Çek bir takı

Çek bir takı
Türkiye'deki bazı düğünlerde olduğu gibi, 'da bir damat, takı töreninde pos cihazı ile hediye aldı. Düğünde damat önce prosedür gereği davetliye elini uzatıyor ve verilen eli davetli de doğal olarak geri çevirmiyor. Fakat elini kaptıran davetli bir anda pos cihazını görünce mecburen kredi kartını uzatıyor. Hediyesini kartla vermek zorunda kalıyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar