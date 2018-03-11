Kesik halde bulunan 54 elin sırrı çözüldü

Rus araştırmacılar bir süredir yürüttükleri çalışmanın ardından bir yanıt bulduklarına inanıyor.

Rus balıkçılar birkaç gün önce Çin sınırı yakınlarındaki bir Sibirya adası olan Amur River Adası'nda içinde çok sayıda el bulunan bir çanta buldular.

Yapılan ilk incelemede Habarovsk polisinin parmak izi kontrolleri sonucu ellerin 27 kişiye ait olduğu tespit edildi.

The Siberian Times gazetesinin ulaştığı soruşturma komitesi ellerin nereden geldiğiyle ilgili bilmeceye bir yanıt bulduğunu düşünüyor. Ancak bu yanıt garip bulundu ve şüpheyle karşılandı.