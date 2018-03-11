Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, abluka altında tuttukları Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, son belde olan Medyere'yi ele geçirerek Haresta ilçesine ulaştı. Böylece rejim, Doğu Guta'yı ikiye bölmüş oldu.

Öte yandan rejim güçleri ve destekçileri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre rejim ve Rus güçleri, sabah saatlerinden itibaren Arbin, Zamelka, Sakba, Cisrin, Ayn Terma ve Duma'daki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonucu Arbin'de 9, Sakba'da 3, Cisrin'de 1, Zemelka'da 3 ve Ayn Terma'da ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.

Devam eden bombardımanlar sonucu ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 3 HAFTADA ÖLEN SİVİL SAYISI 925'E ULAŞTI

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-10 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 892 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısı 925'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen günlerde, rejiminin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.Beşşar Esed rejimi ve destekçileri, abluka altında tuttukları Doğu Guta'da başlattığı kara operasyonu ile bölgeyi ikiye ayırırken, rejim ve Rus güçlerinin hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçileri, 3 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararına uymayarak Rusya'nın hava desteğiyle Doğu Guta'ya kara harekatı başlatmıştı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, doğudan batıya doğru ilerleyen rejim güçleri, Doğu Guta'nın iki yakasını birleştiren, son belde olan Medyere'yi ele geçirerek Haresta ilçesine ulaştı. Böylece rejim, Doğu Guta'yı ikiye bölmüş oldu.

Öte yandan rejim güçleri ve destekçileri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes kararlarına rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırılarını sürdürdü.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinen bilgiye göre rejim ve Rus güçleri, sabah saatlerinden itibaren Arbin, Zamelka, Sakba, Cisrin, Ayn Terma ve Duma'daki sivil yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonucu Arbin'de 9, Sakba'da 3, Cisrin'de 1, Zemelka'da 3 ve Ayn Terma'da ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı.

Devam eden bombardımanlar sonucu ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

SON 3 HAFTADA ÖLEN SİVİL SAYISI 925'E ULAŞTI

Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-10 Mart döneminde düzenlediği hava ve kara saldırılarda 892 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 3 haftada ölen sivillerin sayısı 925'e yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen günlerde, rejiminin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.