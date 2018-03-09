Hollanda, Türkiye ile geçen yıl 16 Nisan anayasa referandumu öncesi yaşanan diplomatik krizin yıldönümünde, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in Deventer kentine yapacağı ziyareti istemedi.

Lahey yönetiminin uyarısı üzerine, Türk makamlarının Şahin'in ziyaretini iptal ettikleri bildirildi. Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda'nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camii'nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti. Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye'den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017'de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü.