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2.6 milyar $’lık kriz

Bedava çalışan ’nın ’su ’a 2.6 milyar dolarlık ikramiye önerildi, hissedarlar ikiye bölündü...

2.6 milyar $’lık kriz
Tesla, 'ın uzun vadede olarak kalmasını sağlamak ve elektrikli araba üreticisine duydukları güveni göstermek için görülmemiş bir ödeme planı yaptı. 21 Mart tarihindeki yönetim kurulu toplantısında Elon Musk için 2.6 milyar dolarlık bir ikramiye ödenmesini teklif edilecek. Şirketin bazı hissedarları bu ödemeyi uygun bulurken bazıları da karşı çıktı. Eşi benzeri görülmemiş 2.6 milyar dolar büyüklüğündeki paket için danışman vekil firması Glass Lewis 'aşırı' yorumu yaparken yatırımcıların bu planı reddeceğini ve bu yönde tavsiyede bulunacaklarını belirtti. Şirket bu tür bir pakedin başka bir şirkette de kabul edilme ihtimalinin zayıf olduğuna ve 'nın alışılageldik bir kuruluş olmadığına dikkati çekti.
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