2.6 milyar $’lık kriz

Tesla, Elon Musk'ın uzun vadede CEO olarak kalmasını sağlamak ve elektrikli araba üreticisine duydukları güveni göstermek için görülmemiş bir ödeme planı yaptı. 21 Mart tarihindeki yönetim kurulu toplantısında Elon Musk için 2.6 milyardolarlık bir ikramiye ödenmesini teklifedilecek. Şirketin bazı hissedarları bu ödemeyi uygun bulurken bazıları da karşı çıktı. Eşi benzeri görülmemiş 2.6 milyar dolar büyüklüğündeki paket için danışman vekil firması Glass Lewis 'aşırı' yorumu yaparken yatırımcıların bu planı reddeceğinive bu yönde tavsiyede bulunacaklarınıbelirtti. Şirket bu tür bir pakedin başka bir şirkette de kabul edilme ihtimalinin zayıf olduğuna ve Tesla'nın alışılageldik bir kuruluş olmadığına dikkati çekti.
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