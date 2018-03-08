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  1. Trump imzayı atıyor! Savaş resmen başlayacak...

Porno yıldızından Trump'a şok dava

Başkanı ile yıllar önce ilişkiye girdiğini açıklayan porno yıldızı , Trump'a dava açtı. Tüm dünya bu davaya kilitlenirken Stormy, Trump ile arasında geçenleri tüm çıplaklığı ile açıklamak istediğini söyledi.

Porno yıldızından Trumpa şok dava

basını, ülkede tanınan porno oyuncusu 'in 'a açtığı davada vereceği ifadeye kilitlendi.

ABD merkezli NBC News, Daniels'in davayı açmaktaki amacının yüklü miktarda tazminat kazanmak yerine, Trump cephesi ile sessiz kalması karşılığında imzaladığı bir dökümana açıklık getirmesi olduğunu yazdı.

Mahkemenin Daniels'in 130 bin dolar karşılığında sessiz kalması için imzaladığı belgenin geçerli olup olmadığı yönünde bir karar almasının beklendiği ifade ediliyor.

Daniels ise belgenin Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle '130 bin dolarlık' anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 11:22
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