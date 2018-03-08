Porno yıldızından Trump'a şok dava

ABD basını, ülkede tanınan porno oyuncusu Stormy Daniels'in Donald Trump'a açtığı davada vereceği ifadeye kilitlendi.

ABD merkezli NBC News, Daniels'in davayı açmaktaki amacının yüklü miktarda tazminat kazanmak yerine, Trump cephesi ile sessiz kalması karşılığında imzaladığı bir dökümana açıklık getirmesi olduğunu yazdı.

Mahkemenin Daniels'in 130 bin dolar karşılığında sessiz kalması için imzaladığı belgenin geçerli olup olmadığı yönünde bir karar almasının beklendiği ifade ediliyor.

Daniels ise belgenin Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle '130 bin dolarlık' anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.