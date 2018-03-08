En kral ziyaret

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman yurt dışı turlarının ikinci ayağında İngiltere'yi ziyaret etti. Avrupa'nın "parmakla gösterdiği", ABD'nin "Orta Doğu'nun geleceği" dediği Suudi Veliaht Prensi Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle yaptığı görüşmenin ardından geçtiği İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in huzuruna çıktı. Selman'ın İngiltere'yi ziyareti bazı çevreler tarafından ilginç bir seçim olarak karşılandı. Yeni kral adayının gerçekleştirdiği bu ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirildiği belirtildi. Kabul töreninin ardından bir görüşme yapan Selman ve Kraliçe, birlikte öğle yemeği yedi. Selman'ın İngiltere'ye gelişi her ne kadar Kraliçe tarafından kabul görse de bazı çevreler tepki gösterdi.
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