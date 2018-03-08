Alman Der Spiegel gazetesi, bir önceki hükümette Adalet Bakanı olan Heiko Maas'ın dışişleri bakanlığı görevine getirildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı için adaylar arasında Adalet Bakanı Heiko Maas ve Aile Bakanı Katarina Barley'in adları öne çıkıyordu.

HEIKO MAAS KİMDİR?

Partisinin Saar eyaletinde iktidar olması için girdiği üç seçimde de başarı kaydedemeyen Heiko Maas'ın 2013'te adalet bakanlığına getirilmesi sürpriz olmuştu.

51 yaşındaki Maas tartışmalı kiraları sınırlandırma yasası ile bol eleştiri alan sosyal medyadaki nefret mesajlarını önleme yasasının mimarıydı.

CDU'lu İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile uyumlu çalışmış olmasından dolayı övgü alan Heiko Maas sağ popülist politikalara yaptığı çıkışlarla da adından söz ettirmişti.