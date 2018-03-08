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'da iki şirkete soruşturması!

'da terör örgütü 'ya yakınlığı ile bilinen iki şirkete bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi.

Almanyada iki şirkete PKK soruşturması!
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Neuss kentindeki şirketlere yönelik düzenlenen baskın sonucu, şirketlerin terör örgütüne yardım ettiğine dair önemli delillerin olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Mezopotamya Yayıncılık ve Dağıtım ile MIR Multimedya şirketlerinin yanı sıra bunların yöneticisinin evine de baskın düzenlenerek şirketler hakkında bilgi ve belge toplandı.

Açıklamada, polis ve mali suçlar ekiplerince düzenlenen baskınlar sonucu söz konusu şirketlerde 'da yasaklı olan terör örgütünü destekleyen ve şirketlerin terör örgütüyle bağlantılı olduğunu gösteren önemli deliller bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hukuk devletimiz, tüm aşırı uçlar karşısında bir savunma demokrasisidir. Anayasamız ülkede terör örgütleri lehine faaliyet gösterilmesine ve bu örgütlere destek verilmesine izin vermiyor. Bugünkü aramalar daha önce alınan yasak kararına dayanıyor. Hukuk devleti düşmanlarına karşı bu şekilde mücadele ediyor."

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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  • 08 Mart 2018, Perşembe 21:09
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