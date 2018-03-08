Ajan savaşı

RUS askeri istihbarat teşkilatının eski çalışanlarından 66 yaşındaki Albay Sergei Skripal ile kızı 33 yaşındaki Yulia'nın esrarengiz bir şekilde yoğun bakıma kaldırılması, ajan savaşlarını gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Elimizde Rusya'nınzehirlediğinedair bulgular var. Eğer bu olarak kanıtlanırsa, Rusya'daki Dünya Kupası'na katılmayacağız" dedi. Scotland Yard ve MI6'nın incelemelerini sürdürdüğü olayda Rusya ile bir bağlantı bulunursa, İngiltere'nin Moskova büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtildi. Bu konuda Kremlin'in açıklamalarına da cevap vermeyen İngiltere'nin başka yaptırımları da hayata geçireceği iddia edildi. Johnson, 2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının "yankılarını" da anımsattı. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, bu olayda herhangi rolü olduğu
ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞTI Rus mahkemesi 2006 yılında casusluk suçlamasıyla Sergei Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermiş, daha sonra casus takasıyla serbest bırakmıştı.
YULİA SKRİPAL
Ardından İngiltere'ye sığınan Skripal, 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını itiraf etmişti.
Rus kızıl ajan Anna Chapman, Sergei ile birlikte takas yapılan ajanlar arasında bulunuyordu. Sergei ve kızı ölümle pençeleşirken Chapman, tatil fotoğraflarını paylaşıyor.
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