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Ajan savaşı

ve , kızı Yulia ile birlikte zehirlenen eski ajan yüzünden karşı karşıya geldi. İngiliz bakan Johnson, ’na katılmama restini çekti

Ajan savaşı
RUS askeri istihbarat teşkilatının eski çalışanlarından 66 yaşındaki Albay Sergei Skripal ile kızı 33 yaşındaki Yulia'nın esrarengiz bir şekilde yoğun bakıma kaldırılması, ajan savaşlarını gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Elimizde Rusya'nın zehirlediğine dair bulgular var. Eğer bu olarak kanıtlanırsa, 'daki 'na katılmayacağız" dedi. ve MI6'nın incelemelerini sürdürdüğü olayda Rusya ile bir bağlantı bulunursa, 'nin büyükelçisinin geri çağrılacağı belirtildi. Bu konuda Kremlin'in açıklamalarına da cevap vermeyen İngiltere'nin başka yaptırımları da hayata geçireceği iddia edildi. Johnson, 2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun 'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının "yankılarını" da anımsattı. Rusya'nın Londra Büyükelçiliği, bu olayda herhangi rolü olduğu


ÇİFT YÖNLÜ ÇALIŞTI
Rus mahkemesi 2006 yılında casusluk suçlamasıyla Sergei Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermiş, daha sonra casus takasıyla serbest bırakmıştı.


YULİA SKRİPAL

Ardından İngiltere'ye sığınan Skripal, 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını itiraf etmişti.


Rus kızıl ajan , Sergei ile birlikte takas yapılan ajanlar arasında bulunuyordu. Sergei ve kızı ölümle pençeleşirken Chapman, tatil fotoğraflarını paylaşıyor.

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