UNESCO’ya Türk damgası
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 17 asıl unsur şöyle:
Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)
İstanbul'un tarihi alanları
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Hattuşa (Çorum)
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)
Safranbolu Şehri (Karabük)
Troya Antik Kenti (Çanakkale)
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
Efes (İzmir)
Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
Afrodisias Antik Kenti
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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