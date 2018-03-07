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’ya Türk damgası

UNESCO’ya Türk damgası
Dünya inin en büyük fuarlarından olan ITB'de tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı için önemli bir çalışmaya imza atıldığını söyleyen Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Başkanı Fikret Yıldız, "miz'in gerçeklerini, tarihi ve kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ön plana çıkartan bir çalışma gerçekleştirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu'nun desteklediği ve Turkuvaz Medya Grubu'nun medya ana yayın sponsoru olduğu bu proje, kapsamı açısından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Berlin ITB'nin ardından, Moskova MITT ve Ukrayna Kiev fuarları ile proje devam edecek" dedi. Berlin'deki 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi dalında yer alan Gaziantep'e de büyük ilgi var.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 17 asıl unsur şöyle:
(Adıyaman - Kahta)
İstanbul'un tarihi alanları
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası
Hattuşa (Çorum)
Xanthos-Letoon (Antalya - )
Safranbolu Şehri (Karabük)
Troya Antik Kenti (Çanakkale)
Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi
Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)
Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu
Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri
Efes (İzmir)
Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
Göreme Milli Parkı ve Kapadokya
Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
Afrodisias Antik Kenti
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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