Soygunbank

İngiliz HSBC Holdings Plc'in İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan özel bankacılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerininhesaplarından 2 yılda3,2 milyon doları kendihesabına geçirmeklesuçlandı. İddiaya göre ismi gizli tutulan fon yöneticisi Cenevre'ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu. Banka görevlisinin sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandığı belirtilirken, fonda parası bulunan Türkler'inpanik yaşadığı öğrenildi. İsimlerinin ortaya çıkmasını istemedikleri kaydedildi.
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