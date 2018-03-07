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Soygunbank

Parasını larına yatıran Türk işadamlarına kötü haber geldi. 3.2 milyon doların çalındığı belirlendi

Soygunbank
İngiliz HSBC Holdings Plc'in 'nin kentinde bulunan özel cılık biriminde görevli bir fon yöneticisi, zengin Türk müşterilerinin hesaplarından 2 yılda 3,2 milyon doları kendi hesabına geçirmekle suçlandı. İddiaya göre ismi gizli tutulan fon yöneticisi Cenevre'ye müşterisinin geldiğini belirterek gişelerden nakit para çekiyor ve ardından da sahte imzalarla işlemlerini müşterilerinden gizliyordu. Banka görevlisinin sahtekarlık ve güveni kötüye kullanmakla suçlandığı belirtilirken, fonda parası bulunan Türkler'in panik yaşadığı öğrenildi. İsimlerinin ortaya çıkmasını istemedikleri kaydedildi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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