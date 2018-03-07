Sergey ölüyor Anna tatilde

SergeySkripal adlı eski casus, Soğuk Savaş'ın ardından kurulan GRU adlı istihbarat teşkilatında görevliydi. Rus ajanlarının isimlerini para karşılığında İngiliz gizli servisi MI6'e satmakla suçlanan Sergey Skripal, Rusya İstihbarat Servisi FSB tarafından 2004'te yakalanmış ve gizli bir dava ile 13 yıl hapse mahkum edilmişti. Skripal, ABD'de yakalanan 10 Rus ajanının serbest bırakılması için 2010 yılında varılan casus takası anlaşmasıyla özgürlüğüne kavuşmuştu. Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en geniş çaplı casus takası, Viyana havalimanında gerçekleşmişti. Skripal karşılığında Rusya'ya verilen ajanlar arasında "Kızıl ajan" lakaplı Anna Chapman da vardı. Skripal, takasın ardından İngiltere'ye sığınmıştı. Hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini söyleyen 66 yaşındaki Sergey Skripal, 33 yaşındaki kızı Yulia ile birlikte İngiltere'nin Salisbury kentindeki bir bankın üzerinde bilinci kapalı bir şekilde bulundu. Yoğun bakıma alınan Sergey ile kız arkadaşının durumunun çok ciddi olduğu açıklandı. Olayla ilgili İngiliz basınında yer alan haberlerde Sergey Skripal adlı eski ajanın henüz tespit edilemeyen bir maddeye maruz kaldığı belirtildi. Sergey Skripal ve kızıyla birlikte toplam 10 kişinin zehirlendiği belirtildi. Vücudunda herhangi bir yaraya rastlanmamış olması, akıllara eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2016 yılında radyoaktif bir madde ile zehirlenerek öldürülmesini getirdi. Takasta yer alan ajanlarından Anna Chapman ise, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve, "Tayland'da tatildeyim" notunu düştü.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Wiltshire bölgesinde zehirlenerek hastaneye kaldırılan çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinde Rusya'nın parmağı olduğunun kanıtlanması durumunda İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan çekileceğini söyledi.
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