;
Yol Durumu
  1. Hollanda'da gerginlik tırmanıyor
  2. En kral ziyaret

Rusya'da helikopter düştü

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'da helikopter düştü. Olayda 7 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusyada helikopter düştü

Rusya, uçak kazasından bir gün sonra bu kez bir helikopterin düşmesiyle sarsıldı.

Çeçenistan'da Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün ise Rusya'ya ait Antonov-26 tipi askeri kargo uçağı Suriye'de düşmüş, 39 kişi hayatını kaybetmişti.

  • 07 Mart 2018, Çarşamba 13:48
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
KARTAL KARTAL

BENCE RUSYANIN ÜSTÜNDE NAZAR VAR ACELE KURSUN DÖKDÜRMESİ LAZIM.....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.03.2018 15:27
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar