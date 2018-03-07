Rusya'da helikopter düştü

Rusya, uçak kazasından bir gün sonra bu kez bir helikopterin düşmesiyle sarsıldı.
Çeçenistan'da Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Dün ise Rusya'ya ait Antonov-26 tipi askeri kargo uçağı Suriye'de düşmüş, 39 kişi hayatını kaybetmişti.
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BENCE RUSYANIN ÜSTÜNDE NAZAR VAR ACELE KURSUN DÖKDÜRMESİ LAZIM.....................
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