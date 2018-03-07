Rusya'da helikopter düştü

Rusya, uçak kazasından bir gün sonra bu kez bir helikopterin düşmesiyle sarsıldı.

Çeçenistan'da Mi-8 tipi bir helikopterin düştüğü ve en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Dün ise Rusya'ya ait Antonov-26 tipi askeri kargo uçağı Suriye'de düşmüş, 39 kişi hayatını kaybetmişti.