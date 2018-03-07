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'Gay'riahlaki

, yine ahlaksız ilişkilerle sarsıldı. Bir gay eskort, 40 rahiple birlikte olduğunu açıkladı

Gayriahlaki
İtalya, rahiplerin çarpık ilişkileri nedeniyle bir kez daha çalkalandı. Francesco Mangiacapra isimli gay eskort, Grindr, Telegram, Facebook, WhatsApp uygulamalarındaki mesajlaşma, sohbetler ve çeşitli pozisyonlarda çekilmiş fotoğrafları bir araya getirerek ilişkiye girdiği 34 rahiplerin ve 6 rahip çömezinin dosyasını hazırladı. Mangiacapra "Burada suç değil, günah söz konusu. Amaç adı geçenleri incitmek değil, onların ne kadar işlerine gelse de bu çifte yaşamlarının ne kendilerine ne de rehberlik etmekle, örnek teşkil etmekle yükümlü oldukları insanlara faydalı olduğunu anlamalarını sağlamak" dedi. Geçmişte avukatlık yaptıktan sonra eşcinsel jigololuğa geçen Mangiacapra, dosyayı Napoli Başpiskoposluğu'na teslim etti. Başpiskoposluk da 'a gönderdi. Papa, bu skandal üzerine derhal soruşturma başlattı. Mangiacarpa, daha önce de Rahip Luca Morini'nin (namı diğer Don Euro) zimmetine geçirdiği paraları, gay ilişkiye girip kokain çekerek harcadığını da ortaya çıkarmıştı.


Rahip Luca Morini hakkında dava açıldı.


Francesco, sapık ilişkileri, belgeleriyle ortaya serdi.
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  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

BENCE BU HABER BATIYA ÖZENENLERE GELSİN.................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 12:16
ado ado

efendim bunlar afedersin eşek gibi yaşar eşek gibi ölürler eşek bunlardan daha haysiyetlidir bunların ner olduğu belli deyildir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 12:15
Adil Adil

Kendilerini İnsan Üstü Varlık olarak Gösteren Kilise Mensuplarının Pisliklerine Bakın!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 11:40
Adem Adem

Hz.Lut Kavminin yaptığı ve helak olduğu iğrenç çirkinlikler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.03.2018 09:37
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