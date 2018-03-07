'Gay'riahlaki

İtalya, rahiplerin çarpık ilişkileri nedeniyle bir kez daha çalkalandı. Francesco Mangiacapra isimli gay eskort, Grindr, Telegram, Facebook, WhatsApp uygulamalarındaki mesajlaşma, sohbetler ve çeşitli pozisyonlarda çekilmiş fotoğrafları bir araya getirerek ilişkiye girdiği 34 rahiplerin ve 6rahip çömezinin dosyasını hazırladı. Mangiacapra "Burada suç değil, günah söz konusu. Amaç adı geçenleri incitmek değil, onların ne kadar işlerine gelse de bu çifte yaşamlarının ne kendilerine ne de rehberlik etmekle, örnek teşkil etmekle yükümlü oldukları insanlara faydalı olduğunu anlamalarını sağlamak" dedi. Geçmişte avukatlık yaptıktan sonra eşcinsel jigololuğa geçen Mangiacapra, dosyayı Napoli Başpiskoposluğu'na teslim etti. Başpiskoposluk da Vatikan'a gönderdi. Papa, bu skandal üzerine derhal soruşturma başlattı. Mangiacarpa, daha önce de Rahip Luca Morini'nin (namı diğer Don Euro) zimmetine geçirdiği paraları, gay ilişkiye girip kokain çekerek harcadığını da ortaya çıkarmıştı.
Rahip Luca Morini hakkında dava açıldı.
Francesco, sapık ilişkileri, belgeleriyle ortaya serdi.
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BENCE BU HABER BATIYA ÖZENENLERE GELSİN.................
efendim bunlar afedersin eşek gibi yaşar eşek gibi ölürler eşek bunlardan daha haysiyetlidir bunların ner olduğu belli deyildir
Kendilerini İnsan Üstü Varlık olarak Gösteren Kilise Mensuplarının Pisliklerine Bakın!!!
Hz.Lut Kavminin yaptığı ve helak olduğu iğrenç çirkinlikler.
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