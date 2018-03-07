;
Yol Durumu
  1. UNESCO’ya Türk damgası
  2. 'Gay'riahlaki

100 dolara düşecek

Bitcoin 100 dolara düşecek
Harvard Ekonomisti ve IMF Eski Başekonomisti Kenneth Rogoff, dijital para birimi 'in 10 yıl içinde 100 dolara düşme ihtimalinin 100 bin dolar olma ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi. Rogoff "Temelde bakıldığında bitcoin, kara para aklama ve vergi kaçırma dışında bir işlem aracı olarak çok az kullanılıyor. Hükümetlerin regülasyonlarının fiyatlardaki düşüşü tetikleyeceğini de ön görebiliyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 07 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar