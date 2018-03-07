Bitcoin 100 dolara düşecek

Harvard Ekonomisti ve IMF Eski Başekonomisti Kenneth Rogoff, dijital para birimi Bitcoin'in 10 yıl içinde 100 dolara düşme ihtimalinin 100 bin dolar olma ihtimalinden daha yüksek olduğunu söyledi. Rogoff "Temelde bakıldığında bitcoin, kara para aklama ve vergi kaçırma dışında bir işlem aracı olarak çok az kullanılıyor. Hükümetlerin regülasyonlarının fiyatlardaki düşüşü tetikleyeceğini de ön görebiliyoruz" dedi.
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