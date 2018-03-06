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Suriye'de Rus uçağı düştü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya ait Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğü, uçaktaki 32 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriyede Rus uçağı düştü! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, bir kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim Hava Üssü'ne inişe geçtiği sırada düştüğünü duyurdu.

Resmi açıklamaya göre uçakta 26 personel ve altı mürettebat vardı. Kaza sonucunda kurtulan olmadı.

Uçağın düşürülmediğini resmi açıklamada özellikle vurgulayan Savunma Bakanlığı, An-26 tipi uçağın teknik sorunlar nedeniyle düşmüş olabileceğini belirtiyor.

Suriye'deki iç savaşa 2015 yılında doğrudan müdahil olan Rusya, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'de bulunan Hımeymim Hava Üssü'nü kullanıyor.

  • 06 Mart 2018, Salı 16:43
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