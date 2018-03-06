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'te 13 yıl aradan sonra yapılacak

'te 13 yıldır yapılmayan lerin bu yıl sonunda yapılacak olması memnuniyetle karşılandı

Kerkükte 13 yıl aradan sonra yerel seçim yapılacak

Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmenlerin Irak merkezi hükümetinden yıllardır talep ettiklerinin arasında 'te lerin düzenlenmesi ve seçmen kütüklerinin yeniden incelenmesi olduğunu ifade etti.

Meclisin, yerel hükümetlerden vilayetlerin statüsünü etkileyecek karar yetkisinin almasının hayati öneme haiz olduğunu belirten ITC Kerkük İl Teşkilatı Başkanı Muhammet Saman, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin () kentte gayrimeşru referandumunun yapılmasına daha önce Kerkük İl Meclisi'nin karar verdiğini hatırlattı.

İl Meclisi'ndeki Kürt üyelerden Cuvan Hasan, alınan kararın, 13 yıldır lerden mahrum olan, Kerküklüler için bir zafer ve memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Meclisin Arap Üyesi Burhan el Asi de, seçimlerin yapılmasıyla birlikte Kerkük'ü siyasi ve idari olarak güzel günlerin beklediğine inandığını belirtti.

Irak Meclisi, 3 Mart tarihinde düzenlediği olağan oturumunda oy çokluğuyla Kerkük'teki yerel seçimlerin bu yılın Aralık ayında yapılmasına karar vermişti. Bununla birlikte Kerkük İl Meclisi'ndeki üye sayısı 41'den 14'e düşürülmesine de onay verilmişti.

Kerkük'te en son Ocak 2005 yılında yerel seçimler yapılmıştı. Kentte seçimlerin yapılmamasının sebebi, siyasi istikrarsızlık ve güvenlik gerekçe gösteriliyordu.

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  • 06 Mart 2018, Salı 16:27
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