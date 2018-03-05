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Trump'tan küstah sözler: Bizzat kendim gidebilirim

Başkanı Trump, skandal kararının ardından, ortalığı daha da karıştıracak küstahça bir açıklama yaptı. Trump, 14 Mayıs'ta Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabileceğini söyledi.

Trumptan küstah sözler: Bizzat kendim gidebilirim

'da Başbakanı Benyamin Netanyahu ile buluşan Trump, "Gelmenin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün olursa bunu yapacağım" dedi.

NETANYAHU: TARİHİ BİR ADIM
Netanyahu ise, 'nin kararını 'tarihi bir adım' olarak niteleyerek Trump'ın kararının 'çağlar boyunca hatırlanacağını' söyledi.

Aralık ayında Trump ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını ve ABD Büyükelçiliğini 'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı.

Trump'ın açıklamaları bölgede infiale neden olmuş, dünya genelinde birçok ülke ABD'nin kararının kınamıştı.

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Katz ise, ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin İsrail'in kuruluşunun yıldönümü olan 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 21:53
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