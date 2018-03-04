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'da patlama

'nin başkenti 'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

Londrada patlama
'nin başkenti 'da Romford bölgesinde patlama meydana geldi. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, bölge güvenlik kordonuyla çevrelendi. Polis olayın terör saldırısıyla bağlantılı olmadığını açıkladı.
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  • 04 Mart 2018, Pazar 18:35
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