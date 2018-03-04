Birleşmiş Milletler, rejim bombardımanı altındaki Doğu Guta'da Şubat başından bu yana yaklaşık 600 kişinin öldürüldüğünü, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Birleşmiş Milletler yedi yıldır Suriye'de süren insanlık dramını görmezden geldi. Şimdi Doğu Guta için de doğru dürüst bir adım atmış değil. Dünyanın tüm İslam coğrafyasında öldürülen Müslümanlar için sus pus olan Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bu rapor sadece iki yüzlülük olarak nitelendirildi.
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