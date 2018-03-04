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Almanya’da 5 ay sonra flaş gelişme

Almanya'da genel seçimlerden yaklaşık beş ay sonra hükümetin kurulmasının önündeki son engel kalktı. SPD üyeleri koalisyon sözleşmesini kabul etti. Başbakan Angela Merkel liderliğindeki yeni hükümetin yakın bir tarihte kurulması bekleniyor.

Almanya’da 5 ay sonra flaş gelişme

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümet kurulması amacıyla yapılan müzakerelerde üzerinde anlaşılan koalisyon protokolü, SPD üyeleri tarafından onaylandı.

SPD Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin kabul edilip edilmemesi konusunda yapılan oylamada SPD üyelerinin yüzde 66'sının "evet" oyu kullandığı açıklandı.

SPD üyeleri böylelikle Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğinde CDU/CSU ve SPD arasında yeniden bir hükümetin kurulmasına yeşil ışık yaktı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ilgili kurullarda koalisyon protokolüne daha önce onay vermişti.

  • 04 Mart 2018, Pazar 14:08
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