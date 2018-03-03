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Sulu rakip

’daki seçimlerin tek kadın adayı , sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayında kendisine hakaret eden rakibine su fırlattı

Sulu rakip
Rusya, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimine odaklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte seçimlerde 8 kişinin aday olacağı açıklandı. Putin başta olmak üzere 7 aday arasında ilk defa bir kadın aday da yer aldı. Bu aday ise skandal açıklamalarıyla ön plana çıkan, hatta 'nın "Paris Hilton'u" olarak ilan edilen Ksenia Sobchak'tı. Bir dönem Putin'in vaftiz babası olduğunu iddia eden Ksenia Sobchak, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın en köklü "Rossiya 1" adlı televizyon kanalına çıktı. Canlı yayında, rakipleri arasında bulunan Vladimir Jirinovski ile tartıştı. Adaylar birbirlerine hakaret etmeye başladı. , canlı yayında sinilerine hakim olamadı.


Kendisine "Salak! Kapa çeneni" diyen 'ye önünde duran bir bardak suyu fırlattı. Bu durum, ülke gündemini salladı. Bu arada 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde yeniden aday olan ve televizyondaki tartışmalara katılmayan Devlet Başkanı Putin'in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.
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