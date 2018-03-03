Sulu rakip

Rusya, 18 Mart'ta yapılacak başkanlık seçimine odaklandı. Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin ile birlikte seçimlerde 8 kişinin aday olacağı açıklandı. Putin başta olmak üzere 7 aday arasında ilk defa bir kadın aday da yer aldı. Bu aday ise skandal açıklamalarıyla ön plana çıkan, hatta Rusya'nın "ParisHilton'u" olarak ilan edilen Ksenia Sobchak'tı. Bir dönem Putin'in vaftiz babası olduğunu iddia eden Ksenia Sobchak, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın en köklü "Rossiya 1" adlı televizyon kanalına çıktı. Canlı yayında, rakipleri arasında bulunan Vladimir Jirinovski ile tartıştı. Adaylar birbirlerine hakaretetmeye başladı. Ksenia Sobchak, canlı yayında sinilerine hakim olamadı.
Kendisine "Salak! Kapaçeneni" diyen Vladimir Jirinovski'ye önünde duran bir bardak suyu fırlattı. Bu durum, ülke gündemini salladı. Bu arada 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimde yeniden aday olan ve televizyondaki tartışmalara katılmayan Devlet Başkanı Putin'in koltuğunu korumasına kesin gözüyle bakılıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.