



ABD'nin metropollerinden New York'ta hava trafiği felç oldu. Sebebi ise dünden itibaren bölgede etkisini gösteren şiddetli yağmur, sert rüzgar ve fırtına.

NEW YORK'TA UÇUŞLAR İPTAL

New York'un en büyük ikinci havaalanı LaGuardia'dan yapılan duyuruda, dün öğle saatlerinden itibaren bütün uçuşların durdurulduğu ve yaklaşık 600 uçuşun iptal edildiği bildirildi. Şehrin en büyük havaalanı olan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda da kısa süre içerisinde aynı durum kendini göserdi. Sabah saatlerinden itibaren 462 uçuşun iptal edildiği açıklandı.





Uçuş hizmetleri veren ABD'li FlightAware'in verilerine göre, dünden bu yana ülkede 5 bin 536 uçuşun iptal edildiği açıklanırken, 17 bin uçuş seferinde de gecikmeler yaşandığı belirtildi.



FELAKET KAPIDA

Dün başlayan şiddetli fırtına ABD için yeni bir felaketin habercisi. Boston'da denizin kabarması sonucu sel felaketi uyarısında bulunan yetkililer, 22 milyon kişi için tahliye çağrısında bulundu. Özellikle binlerce bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtilirken, milyonlarca kişinin de elektriksiz kaldığı belirtildi.







Büyük bir felaketin kapıda olduğunu duyuran yetkililer, Boston, New York, Massachusetts, Washington D.C için uyarılarda bulundu.