Makarana!
Bir internet sitesi, bilimsel bir çalışmayı saptırdı. Vatandaşın en kıymetlisi, en lezzetlisi olan makarnayı karalamaya çalıştı. “Makarna eşcinsel yapıyor” diye yazdı. Yalan ortaya çıkınca sosyal medyada makara rekoru kırıldı: Bu haberi kesin pirinç lobisi yaptırdı! Hangi spagetti bu yalanı yaydı acaba! Kıymayın, kıymalısını yiyin!
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ...
Bu haberi kim yaptıysa makarnayı ona yedirin.
Zavallı makarnanın ne suçu vardı. Bari makarnayla dalga geçmeseydiniz.
Makarnayı hedef alan, onu karalayan karşısında beni bulur.
Pirinç ve bulgur makarnayı kıskandı. Bu haberi kesin pirinç lobisi yaptırdı.
Arkadaşım makarnayı karalayanlar, kesin makarna yememiştir. Malum kafalarının çalışması için karbonhidrat şart
Ya bu araştırma için kim niye ödenek ayırdı Allah aşkına.
Üniversite öğrencilerini dehşete düşüren bu bilginin neyse ki yalan olduğu ortaya çıktı.
Yav he he kesin öyledir.
Yalan da olsa bu haber İtalyan erkeklerini şoka uğratır.
Makarnaya kıymayın, kıymalısını bir güzel yaptırıp yiyin.
Akşam inadına gidip tabak tabak makarna yiyeceğim.
Etiketler: Sosyal medya
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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