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'da kırmızı alarm

ABD Gizli Servisi, yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

Beyaz Sarayda kırmızı alarm

ABD Gizli Servisi, yakınında intihar etmek isteyen bir kişinin kendisine silahla ateş ederken yaralandığını açıkladı.

Olayı Twitter hesabı üzerinden "son dakika" olarak duyuran Gizli Servis, yayımladığı mesajda, "Gizli Servis Personeli, Beyaz Saray'ın kuzey çitlerinin kenarında kendisini vurarak yaralanan bir kişiyle ilgili ihbarı değerlendiriyor." ifadesine yer verdi.

Daha sonra söz konusu kişinin bir erkek olduğunu duyuran Gizli Servis, ilk yardım ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve olayda başka kimsenin yaralanmadığını kaydetti.

Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Beyaz Saray'dan yapılan kısa bir açıklamada ABD Başkanı Donald 'ın olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.



Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 20:37
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