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50 lady oldu

’ne bakan Lady Oku lu’ndan 50 mezun oldu.

50 Türk kızı lady oldu
İsviçre'de manzaralı bir tepeye inşa edilen bir leydi okulu, dünyanın gözdesi oldu. Surval Mont Fleuri'de, 3-9 haftalık eğitimle 12 ile 19 yaşındaki genç kızlara, kalabalık bir ortamada yemek yeme, düzgün davranış ve konuşma kuralları öğretiliyor. İngilizce ve Fransızca'nın yanı sıra bilgisayar kullanımı, resim çizme, yemek ve pasta yapma gibi kursların da verildiği okuldan, şimdiye kadar 50 nın mezun olduğu belirtildi.
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