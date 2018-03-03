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19 yaşında milyoneri

19 yaşında Bitcoin milyoneri
Kripto para birimi Bitcoin çılgınlığı sınır tanımadı. Sanal paradan, sürpriz milyonerler çıktı. En küçük Bitcoin milyoneri ise Erik Finman'dı. 13 yaşında biriktirdiği bin dolar ile ilk yatırımını yapan Finman, 19 yaşına gelmeden 6 yılda 3.4 milyon dolar kazandı. Finman, "Bitcoin, hala piyasadaki en güvenli kripto para" açıklamasını yaptı.
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