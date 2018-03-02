

Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tanksavarla yaptığı saldırı sonucu yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Hamo ailesi, teröristlerin köylerinin etrafına mayın döşediğini gördü.