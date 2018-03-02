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'nin saldırısında yaralanan çocuklar 'de

Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin tanksavar füzesiyle vurması sonucu 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı


'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında /'lı teröristlerin ye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu kamyonete tanksavarla yaptığı saldırı sonucu yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Mehmetçik tarafından kurtarılarak 'ye getirildi.

Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Hamo ailesi, teröristlerin köylerinin etrafına mayın döşediğini gördü.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 23:14
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