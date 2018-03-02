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rüyası

’da gecesi düzenlendi. Organizyona katılan dünyaca ünlü seyahat yazarı , ülkemize övgüler dizdi: Herkes ölmeden önce mutlaka ’yi görmeli. Dünyada bir daha bulamazsınız

İstanbul rüyası
Yedi tepeli , güzelliği ve tarihi özellikleriyle dünyanın kalbini fethetti. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan medeniyetin başkenti durumundaki mega kent, turizmin de başkentiydi. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, İstanbul başta olmak üzere 'ye hayran kalıp ülkeleri gitti. Bu hayranlık, 'nın en büyük tur operatörlerinden Trafalgar'ın Toronto'da düzenlediği gecesinde de belgelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ana sponsorluğunu üstlendiği gece, Kanada Kraliyet Müzik Konservatuvarı'nda gerçekleşti. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye dünyaca ünlü ABD'li seyahat yazarı Patricia Schultz da iştirak etti. "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Şehir" isimli kitabı ile en çok satanlar listesine giren , Türkiye'ye övgüler dizdi. Schultz, Türkiye'nin gençlik hayallerinin ülkesi olduğunu belirterek, "Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli" dedi. Türkiye'yi "büyüleyici, misafirperver ve güzel" bir ülke olarak tanımlayan Schultz, sözlerine şöyle devam etti:

DÜNYADA EŞİ YOK
"En son 2013'te Türkiye'ye gittim. Türkiye büyük olduğu kadar büyük bir tarihe de sahip. Ben New Yorkluyum. Büyük şehirleri çok seviyorum. Bu açıdan İstanbul beni cezbetti, benimle konuştu. Yine gidebilirim ve o sokaklarda kaybolmayı isterim. İstanbul dünyada, bir ayağı Asya ve ötekisi Avrupa'da olan tek şehirdir. Dünyada bir İstanbul daha bulamasınız."


NAZİK VE MİSAFİRPERVERLER
Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, Türkiye'ye ilk kez 20 yaşındayken geldiğini söyledi. "İstanbul'da tanıştığım insanlar, şu ana kadar karşılaştığım en nazik, en misafirperver insanlardı. Amerika'da böyle bir şey olmadığı için bunları görmek beni çok mutlu etti" dedi. Türkiye'ye tanıtım tavsiyesinde de bulunan Schultz, bu konuda Amerikan halkının hedef alınması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Amerikalılar Amerika'yı dünya haritasında bulamıyor. Bizim dünya anlayışımız kısıtlıdır. Amerikalılar dünyayı en az gezen insanlar arasındadır."
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

madam demiş ki amerikalılar amerikayı dünya haritasında bulamıyor.ne kadar doğru.şimdi istanbulu övmüş çok teşekkür ederiz.ah ah birde piyer lotiye sorun siz istanbulu.ha birde belçikanın hiç türk olmayan faymonville türk köyündeki insanlara sorun .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 08:07
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