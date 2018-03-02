İstanbul rüyası

Yedi tepeli İstanbul, güzelliği ve tarihi özellikleriyle dünyanın kalbini fethetti. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan medeniyetin başkenti durumundaki mega kent, turizmin de başkentiydi. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'ye hayran kalıp ülkeleri gitti. Bu hayranlık, Kanada'nın en büyük tur operatörlerinden Trafalgar'ın Toronto'da düzenlediği turizm gecesinde de belgelendi. Kültürve Turizm Bakanlığı'nın ana sponsorluğunu üstlendiği gece, Kanada Kraliyet MüzikKonservatuvarı'nda gerçekleşti. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye dünyaca ünlü ABD'li seyahat yazarı Patricia Schultz da iştirak etti. "Ölmeden ÖnceGörülmesi Gereken 1000Şehir" isimli kitabı ile en çok satanlar listesine giren Patricia Schultz, Türkiye'ye övgüler dizdi. Schultz, Türkiye'nin gençlik hayallerinin ülkesi olduğunu belirterek, "Herkes ölmedenönce mutlaka Türkiye'yigörmeli" dedi. Türkiye'yi "büyüleyici, misafirperver vegüzel" bir ülke olarak tanımlayan Schultz, sözlerine şöyle devam etti:
DÜNYADA EŞİ YOK "En son 2013'te Türkiye'ye gittim. Türkiye büyük olduğu kadar büyük bir tarihe de sahip. Ben New Yorkluyum. Büyük şehirleri çok seviyorum. Bu açıdan İstanbul benicezbetti, benimle konuştu. Yine gidebilirim ve o sokaklarda kaybolmayı isterim. İstanbuldünyada, bir ayağı Asya veötekisi Avrupa'da olan tekşehirdir. Dünyada birİstanbul daha bulamasınız."
NAZİK VEMİSAFİRPERVERLER Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, Türkiye'ye ilk kez 20 yaşındayken geldiğini söyledi. "İstanbul'da tanıştığım insanlar, şu ana kadar karşılaştığım en nazik, en misafirperver insanlardı. Amerika'da böyle bir şey olmadığı için bunları görmek beni çok mutlu etti" dedi. Türkiye'ye tanıtım tavsiyesinde de bulunan Schultz, bu konuda Amerikan halkının hedef alınması gerektiğini belirtti ve ekledi: "Amerikalılar Amerika'yı dünya haritasında bulamıyor. Bizim dünya anlayışımız kısıtlıdır. Amerikalılar dünyayı en az gezen insanlar arasındadır."
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madam demiş ki amerikalılar amerikayı dünya haritasında bulamıyor.ne kadar doğru.şimdi istanbulu övmüş çok teşekkür ederiz.ah ah birde piyer lotiye sorun siz istanbulu.ha birde belçikanın hiç türk olmayan faymonville türk köyündeki insanlara sorun .
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