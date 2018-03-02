Hope dedik

Donald Trump, Beyaz Saray’da kendisine en yakın isimlere tek tek veda ederken son darbe 29 yaşındaki eski model Hope Hicks’ten geldi. Trump’ın en güvendiği danışmanının Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılacağı açıklandı
ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden beri, beraber çalıştığı birçok isimle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Kimisini kendisi beğenmeyerek görevden alan Trump, daha çok ise hakkında yapılan suçlamalar nedeniyle birçok ismin istifasını istemek zorunda kalmıştı. Beyaz Saray'da uzun ömürlü kalamayan isimler arasına dün bir yenisi daha eklendi. ABD lideriyle en uzun süre çalışan isimlerden biri olan Hope Hicks'in istifa edeceği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olan ve seçimden sonra ise görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in istifa edeceği duyuruldu. 29 yaşındaki Hicks'in çalışma arkadaşlarına 'Beyaz Saray'da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirdiğini' söylediği belirtildi. Hicks, geçen Ağustosayında Anthony Scaramucci'ninistifasından sonra Beyaz Saray'ıniletişim direktörlüğü görevinegetirilmişti. Hicks, Trump başkan olduğundan bu yana bu görevi yapan dördüncü kişiydi.
UFAK TEFEK YALANLAR... Trump'ın en sadık danışmanı Hicks'in istifasının Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadeyle ilgili olduğu da iddia edildi. Komiteyeverdiği ifadede, Hicks'in ABDBaşkanı Trump'a arada 'küçükyalanlar söylediğini itiraf ettiği'haberleri çıkarken genç kadınınRusya ile gizli ilişkiler konusundaise başkanı savunduğu bildirildi.
kalan karakter 1000
allah belalarını versin.
TRUMP bizim TRABZONSPOR yönetiminde olduğu gibi yalnız kalacak herhalde ? Bu kadar zülüm ve yanlış politika TRUMPU bitirecek herhalde ?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.