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Hope dedik

, ’da kendisine en yakın isimlere tek tek veda ederken son darbe 29 yaşındaki eski model ’ten geldi. Trump’ın en güvendiği danışmanının Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevinden ayrılacağı açıklandı

Hope dedik
ABD Başkanı göreve geldiğinden beri, beraber çalıştığı birçok isimle yollarını ayırmak zorunda kaldı. Kimisini kendisi beğenmeyerek görevden alan Trump, daha çok ise hakkında yapılan suçlamalar nedeniyle birçok ismin istifasını istemek zorunda kalmıştı. 'da uzun ömürlü kalamayan isimler arasına dün bir yenisi daha eklendi. lideriyle en uzun süre çalışan isimlerden biri olan 'in istifa edeceği açıklandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın seçim kampanyası sırasında basın sözcüsü olan ve seçimden sonra ise görevine Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak devam eden Hope Hicks'in istifa edeceği duyuruldu. 29 yaşındaki Hicks'in çalışma arkadaşlarına 'Beyaz Saray'da başarmak istediklerinin hepsini gerçekleştirdiğini' söylediği belirtildi. Hicks, geçen Ağustos ayında Anthony Scaramucci'nin istifasından sonra Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğü görevine getirilmişti. Hicks, Trump başkan olduğundan bu yana bu görevi yapan dördüncü kişiydi.


UFAK TEFEK YALANLAR...
Trump'ın en sadık danışmanı Hicks'in istifasının Salı günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne verdiği ifadeyle ilgili olduğu da iddia edildi. Komiteye verdiği ifadede, Hicks'in ABD Başkanı Trump'a arada 'küçük yalanlar söylediğini itiraf ettiği' haberleri çıkarken genç kadının Rusya ile gizli ilişkiler konusunda ise başkanı savunduğu bildirildi.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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taner taner

allah belalarını versin.

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 12:31
baksoy baksoy

TRUMP bizim TRABZONSPOR yönetiminde olduğu gibi yalnız kalacak herhalde ? Bu kadar zülüm ve yanlış politika TRUMPU bitirecek herhalde ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 10:29
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